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وفاة سفيرة هذه الدولة في لبنان بعد اصابتها بـ"كورونا"

2
APRIL
2020
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية (DFA) في بيان إن كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين سفيرة الفلبين في لبنان برنارديتا كاتالا Bernardita M. Catalla توفيت فجر يوم الخميس (الساعة 12:30) في مستشفى في لبنان ، قد توفيت عن عمر 62 عاما، نتيجة لمضاعفات الإصابة بفيروس “كورونا” Corona المستجد أو COVID_19،
 
وقالت وزارة الخارجية في بيان:”بحزن عميق، تعلن وزارة الخارجية عن وفاة السفير برنارديتا كاتالا، السفير الفلبيني في لبنان في 2 أبريل 2020، بسبب المضاعفات الناشئة عن COVID-19″.
 
وقد عملت كاتالا في السلك الدبلوماسي لمدة 27 عامًا كدبلوماسي محترف.
 
وقالت وزارة الخارجية “كانت خدمة البلاد السمة المميزة لمسيرة السفير كاتالا في الخدمة الخارجية المتميزة”.
 
وقد عملت كاتالا في مناصب رئيسية في كوالالمبور وجاكرتا.
 
وقالت وزارة الخارجية إنها عملت أيضًا كمديرة جوازات “حيث قدمت خدمة الخط الأمامي لملايين الفلبينيين”.
 
وتابع البيان “قبل تعيينها في لبنان، كانت كاتالا القنصل العام في هونغ كونغ، “تبحث في رفاهية مئات الآلاف من الفلبينيين في الخارج”، كما قادت برنامج العودة الجماعية الطوعي لسفارة الفلبين في بيروت منذ كانون الأول/ديسمبر 2019.
 
وقالت إدارة الشؤون الخارجية في بيانها: “إن بيرني، كما كان يتم تلقيب السفيرة كاتالا بإعجاب، قدمت يد العون لعائلتها وأصدقائها وزملائها”، وأضاف أن “قد تكون ابتسامتها الجاهزة وضحك المعدي قد أطفئا، لكن تفانيها لخدمة بلدنا سيكون دائما بمثابة نور توجيه لجميع أعضاء السلك الخارجي الفلبيني”.
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