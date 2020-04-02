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عناوين الصحف ليوم الخميس 2 نيسان 2020

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 الأخبار: «كورونا»: التحدّي يكبر بدءاً من الأحد

فرنجية «مصمّم» على الاستقالة... و5 وزراء يعترضون على التعيينات: هل ينقذ دياب الائتلاف الحكومي؟

 

 

 

نداء الوطن: بري يسعى للتأجيل وفرنجية يهدّد بالمقاطعة... والحريري يلوّح بـ"الانتخابات المبكّرة"
التعيينات... عون يريدها "كسر عضم" ودياب يدفع نحو "التصويت"

 

 

 

اللواء: نكبة الليرة: مَنْ يردع التسلط المصرفي عن تخريب حياة البلاد والعباد!
التعيينات المالية تحسم اليوم وفرنجية على موقفه.. وإشكال بين الجياع والجيش في طرابلس

 

 

 

البناء: العالم يتجاوز اليوم المليون إصابة… ولبنان يتراجع في الالتزام بالتعبئة من 70% إلى 30% عدوان على سورية من الأجواء اللبنانية… و«القوميّ» يطالب الحكومة باعتباره انتهاكاً ملف التعيينات إلى التأزم… بين التأجيل والتصويت… أو نصف تعيين ونصف تأجيل

 

 

 

 

النهار: "حد السيف" مع كورونا... وكباش التعيينات محتدم

 

 

 

الجمهورية: جفلة إبتزاز .. لمحاصصة مفضوحة

 

 

 

الديار: رئيس الوزراء «مظلوم» او يتحمل المسؤولية عن «التصدعات» الحكومية؟
دياب متهم «بمسايرة» العهد... غياب «الشارع» اضعفه... ويتكل على حزب الله
عداد «كورونا» «مضبوط» تعقيدات لاعادة المغتربين والجيش يقمع المخالفات

 

 

 


the daily star: Last-ditch bid to clear BDL appointments

 

 

 

l'orient le jour: Étalage de force du Hezbollah dans sa lutte contre la pandémie

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