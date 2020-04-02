أسرار الصحف ليوم الخميس 2 نيسان 2020

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قالت مصادر حكومية إن العدد التقديريّ للذين ستطالهم المساعدة المالية تحت عنوان العائلات الأشد فقراً سيزيد عن مئتي ألف عائلة جرى إعداد لوائح تطال المئة الأولى منها ويتوقع ارتفاع الرقم عن المئتين مع اكتمال الاستمارات التي توزعها البلديات وتوقعت المصادر أن تكون هناك حاجة لتكرار هذه المساعدة لشهرين إضافيين بعد الشهر الحالي، بحيث تكون التكلفة الإجمالية قرابة مئة مليون دولار.



كواليس

توقعت مصادر عراقية أن يشهد الغموض الذي يحيط بملفي الحكومة والتصعيد بين قوى المقاومة والقوات الأميركية مزيداً من الوضوح بعد زيارة قائد فيلق القدس إلى بغداد واللقاءات التي شملت المواقع الرئاسيّة والسياسيّة وقوى المقاومة. وقالت المصادر إن الملفين متداخلان ولا يمكن الفصل بينهما سواء بالنسبة لقوى المقاومة أو بالنسبة للأميركيين.

نداء الوطن: خفايا

يتردد أن أحد أحزاب الموالاة يعمل على استمالة بعض الفاعليات السنّية في المناطق عبر ملف إطلاق بعض المساجين من أبناء هذه المناطق ذات الحضور السني الكثيف وتحديداً في طرابلس وعكار.

تدور في أروقة سياسية طرابلسية معطيات عن استعداد لتكليف شخص من ملاك وزارة الداخلية ومن خارج مدينة طرابلس للقيام بمهام إدارة البلدية في الميناء.

يؤكد معنيون بالملف الصحي أنّ ماكينات الفحص antigen ستصل خلال الساعات المقبلة لكي تبدأ عملياً تطبيقات خطة إجلاء المغتربين الراغبين بالعودة.

اللواء: أسرار

همس

يجري تنسيق بين قوى في السلطة وخارجها، للاتفاق على مرحلة تلي التجاذبات داخل مجلس الوزراء.



غمز

يجزم خبراء ماليون أن «تواطؤاً» ما حاصل بين تعسف إجراءات المصارف وأطراف نافذة في إدارة الدولة؟



لغز

لا تزال العلاقات تمر بحالة من الفتور بين قوى المعارضة، على الرغم من تصاعد التعبئة في قواعدها، بانتظار مرحلة ما بعد الكورونا.

الجمهورية: أسرار



إرتفاع هو الأعلى في سعر الدولار "نهاية كل شهر"!

لاحظ مراقبون ماليون ومصرفيون إرتفاعاً هو الأعلى في سعر الدولار نهاية كل شهر ولأيام محدودة.

رأي أحد المسؤولين في الحكومة

سئل أحد المسؤولين رأيه في الحكومة فقال: ثبت لديّ أن بعض وزرائها هم طاقات مهمة وأما البعض الآخر فأعطي رأيي بهم لاحقاً.

إجراءات عقابية صارمة!

طلبت مراجع أمنية التحقيق الصارم حول شائعة أثيرت عن مسؤل بارز تمهيداً لاتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق الفاعلين.