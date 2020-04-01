عبد الصمد: اضم صوتي الى صوت وزيرة العدل لتعيين الاكثر كفاءة بدلا من المحاصصة

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غردت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على "توبتر": "أضم صوتي لصوت الزميلة ماري كلود نجم بهالموضوع. لبنان بيستاهل أن نعين الأكثر كفاءة بدلا من المحاصصة والأكثر ولاء سأعمل ما بوسعي لتحقيق ذلك لمصلحة لبنان".

يشار الى ان وزيرة العدل ماري كلود نجم قالت في تغريدة عبر "تويتر": "‏30 سنة من المحاصصة الزبائنية بين زعماء الطوائف نتيجتها: فساد في بنية الدولة، 100 مليار دولار دين وما يزيد، انهيار اقتصادي ومالي، يأس، هجرة، انتفاضة... التوازن الطائفي مقبول على قاعدة الأكثر كفاءة، لا الأكثر ولاء.‏مكافحة المحاصصة اصعب من مكافحة كورونا".