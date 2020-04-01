جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية LNE تطلق حملة "أمنك الغذائي ... أمنو"

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عملاً باستراتيجية تعزيز الأمن الغذائي،و وضعها موضع التنفيذ، وتحفيزاً للمبادرات الفردية لتأمين الزراعات الضرورية، تطلق جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية LNE حملة "أمنك الغذائي ... أمنو".

تقوم الحملة على تأمين منشورات تقنية تتضمن رزنامة أبرز الزراعات المحلية بحسب بداية موسم الزرع

ارشادات تساعد على تخطي الفترة العصيبة التي نعيشها، بدءاً من تكوين سلة غذائية من منتجات وطنية، كيفية تحضير المونة اللبنانية، تحفيز الناس على الزراعة المنزلية، وتربية المواشي للاستفادة من إنتاجها.

يؤمن المركز الزراعي الإلكتروني التابع للجمعية،دعماً تقنياً، لضمان الاستفادة من الارشادات، فضلاً عن احتمال تقديم بعض البذور للتشجيع على الزراعة