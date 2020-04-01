يا ليت الأول من نيسان هذا العام لا يقتصر على يوم واحد فقط

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فلو كان الأمر كذلك، لكنا صحونا غداً وكابوس كورونا قد زال، والأزمة الاقتصادية والمالية اختفت، وعادت الأمور في العالم ولبنان إلى نصابها الطبيعي.

لكن، بما أن الأول من نيسان سيبقى يوماً في سنة حتى اشعار آخر، فالأجدى أن نعود إلى الواقع، ونبني على الشيء مقتضاه:

صحياً، الواقع العالمي يشير إلى أن انتشار الوباء لم يبلغ الذروة بعد، حيث أن الأرقام تنذر بكارثة حتمية على الأراضي الأميركية، علماً أن بريطانيا سجلت اليوم 563 حالة وفاة، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية في البلاد عتبة الخمسمئة وفاة. اما آخر الارقام التي تداولتها وكالات الانباء، فأشارت الى ان الوباء اودى حتى اليوم بحياة 43082 شخصا في العالم، فيما شخصت رسمياً إصابة 865970 شخصا في 186 بلدا ومنطقة، وهذا العدد لا يعكس الصورة كاملة لكون عدد كبير من الدول يكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم نقلهم إلى المستشفى.

أما في لبنان، فالصورة إيجابية نسبياً، وهو ما يمكن استخلاصه من المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الصحة حمد حسن اليوم، معولاً مجدداً على التزام المواطنين إجراءات الحماية لتحقيق الانتصار، إلى جانب التعامل الدقيق مع مسألة عودة المنتشرين إلى لبنان. وفي سياق الاجراءات، تؤكد المعلومات ان الجيش يتجه الى تشدد اكبر لناحية اجراءات منع التجول والتجمعات التي تحصل في بعض المناطق.

أما على مستوى الصحة الاقتصادية والمالية، فالجديد تفاهم مبدئي حول التعيينات، التي يفترض أن يقرها مجلس الوزراء غداً، بعدما تم تجاوز مطبات تحاصصية نصبتها بعض الجهات.