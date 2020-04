كورونا - من هو احد الاشخاص المتوفين اليوم؟

A + A -

بعد ان صدرت تقارير الحالات الجديدة بفيروس كورونا، تبين أيضاً أن شخصين قد فارقوا الحياة إثر الفيروس.

وأحد هذين الشخصين هو الأب اليسوعي من دير الآباء اليسوعيّين في بيروت الكسندر باسيلي عن عمر يناهز الـ ٧٥ عاماً، علماً انه كان يعاني من مرض الباركينسون.

وقد نعاه المستشار الرئاسي الدكتور ناجي خوري بكلماتٍ مؤثرة عبر صفحته الخاصة على فيسبوك:

“LE PÈRE ALEX BASSILI, s.j., VIENT DE NOUS QUITTER !

Nous avons tous reçu, il y a une heure, la nouvelle du départ, vers la Maison du Père, du père Alex Bassili, jésuite, promo 64, qui a servi de très longues années à Jamhour, en tant que père spirituel et éducateur, puis comme assistant (socius) du père provincial.

Nous avons beaucoup collaboré ensemble les années où j’occupais le poste de directeur du service socio-culturel à Jamhour. Ensemble, nous avons travaillé surtout à développer la mission du CAS et celle du « Nous du Collège ».

Homme modeste, discret et amical, Alex était surtout un grand et vrai disciple d’Ignace de Loyola.

Sa santé était très fragile, ces dernières années, et il a dû lutter avec acharnement contre la maladie de Parkinson qui lui empoisonnait l’existence, lui qui ne pouvait pas rester les bras croisés. Mais sa dernière opération lui avait fait beaucoup de bien.

En quittant Jamhour, nous avons gardé le contact. Ma dernière visite chez lui date du 3 janvier avec Bassam Tourbah et Aharon Boyadjian. Il allait beaucoup mieux et les deux petites heures passées chez lui au 5ème étage de la résidence des Pères étaient absolument charmantes.

Il a fallu d’un méchant coronavirus pour avoir raison de lui et de sa volonté de lutter. Pourtant, il allait beaucoup mieux.

Mais après une amélioration difficile et lente, le virus l’a de nouveau attaqué et le père Dany Younès m’annonçait dimanche que sa situation devenait critique.

Je m’attendais quelque peu à cette triste nouvelle, mais quand elle vous tombe dessus, vous éprouvez un grand serrement de cœur.

Je suis très triste de perdre un conseiller, un proche collaborateur et, surtout, un ami, avec qui je partageais mes soucis et mes projets.

Va, Alex, intercède pour nous auprès du Père, surtout en ces temps de grandes douleurs, toi qui as vécu dans la foi et la sainteté.

L’Église et la Compagnie de Jésus te remercient pour avoir été un de leurs plus fidèles serviteurs.

Le Liban te remercie pour avoir aussi bien servi sa jeunesse.

Jamhour te remercie pour avoir longtemps été l’un de ses plus solides piliers.

Moi aussi je te remercie de m’avoir offert ton amitié et ta confiance.

Christ est ressuscité ... Alleluia !

Nagy el-Khoury

Facebook, en ce mercredi 1er avril 2020.

L’annonce de la Compagnie : « C'est avec beaucoup de regret que nous faisons part du décès du Père Alex Bassili S.J.

Le Père Bassili est décédé ce matin, le 1er avril 2020, à la Résidence de Beyrouth. Il était âgé de 75 ans, dans sa 55e année de vie religieuse et sa 41e année de service presbytéral.

Les obsèques auront lieu dans un cercle réduit. Quand la situation sanitaire du pays le permettra, une messe publique sera célébrée pour son repos éternel et comme action de grâce pour sa vie riche de service discret. »”.