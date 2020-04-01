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جمعية المستهلك: ارتفاع أسعار السلع منذ 17 ت1 بنسبة 58.43 في المئة

1
APRIL
2020
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أشارت جمعية المستهلك - لبنان في بيان، أن "سجل تطور اسعار السلع والمواد الغذائية أظهر منذ 15 شباط الى 31 آذار 2020، ارتفاعا بلغ 13.17% أي ان أسعار هذه السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات ارتفع ما مجموعه منذ 17 تشرين الاول 2019 حوالي 58.43%".

 

وطالبت الحكومة بأن "تضع هذا الامر في سلم اولوياتها، وهذه هي خارطة الطريق التي نعيد تكرارها للمرة الالف إذا ما ارادت وقف الانهيار:

- دعم قطاعات أربعة الان: الحبوب، اللحوم، مشتقات الحليب والادوية، قطاع المحروقات لم يعد يشكل عقبة بعد انهيار سعر النفط.

 

- تحديد سعر هذه السلع من قبل وزارة الاقتصاد فور اعلان دعمها، اسوة بعدة دول عربية واوروبية.

 

- الالغاء الفوري من قبل المجلس النيابي لكافة اشكال الاحتكار خاصة القانون 34/1967 الذي اسس للاحتكارات التي تسيطر على الاقتصاد اللبناني، واقرار قانون المنافسة مما سيفتح البلاد أمام اللبنانيين الموجودين في بلاد الانتشار للمتاجرة واعادة تحريك الاقتصاد وتخفيف الاعباء لوقف الانفجار".

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