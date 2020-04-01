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هذا ما كشفه وزير الصحة عن آخر تطورات الكورونا في لبنان

1
APRIL
2020
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أشار وزير الصحة حمد حسن، إلى أن "سلوك المجتمع وانضباطه يؤثّر على حركة وسلوك وباء كورونا المستجد"، لافتاً إلى أنهما "متلازمين لا يفترقا، فالفيروس ذكي جداً، لكن الإنسان أذكى إذا عرف كيف يحتاط منه".

 

وأوضح حسن، خلال مؤتمر صحفي، ان "معطياتنا حتى اليوم جيدة، لكنني كنت أقول دائماً أنها محفوفة بالمخاطر"، موضحاً أنه "مدى فهمنا على بعضنا البعض، يساعدنا على تحقيق أمان لمجتمعنا، ونحول دون وقوع المحظور المتمثل بتقشي الوباء بسرعة"، ولا تستطيع منظمة الصحة العامة مواجهة هذا الوباء عندما يجتاج المجتمع كما حصل في كل دول العالم".

 

كما لفت إلى أن "انتقال العدوى محلياً لا تزال نسبته ضعيفة، لكن ذلك لا يتيح للجميع استغلال هذا الأمر"، منوّهاً بأنه "عندما اعلنا الإغلاق في 18 آذار، سجلنا النسبة الأكبر من حالات الإصابة بكورونا، حيث سجلنا 160 حالة، عندها خافت الناس وبدأ المجتمع بالإنضباط".

 

وأوضح أنه "رغم وجود بعض الخلل في هذا الإنضباط، إلا أن العدد بدأ بالتقلّص خلال هذين الأسبوعين، وهذا شي جيد". وأشار إلى أنه "اليوم الهدف في ظل اقترابنا من اليوم العاشر من التعبئة، الوصول إلى تضاعف العدد كل 20 يوم، هذا شي رائع وتبيّن اننا نستطيع تحقيق هذا الرقم".

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