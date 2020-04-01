بلدية بعبدا اللويزة: مستشفى قلب يسوع أعد جناحاً لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس “كورونا”

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أعلنت بلدية بعبدا - اللويزة في تعميم أنه "نظرا للظروف الراهنة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وحرصا على السلامة والصحة العامة، وفي إطار الجهود الإنسانية لمكافحة انتشار هذا الوباء ومعالجة المصابين، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1/2020 وقرار وزير الداخلية رقم 8/2020 وتوجيهات محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، وبالاستناد الى بروتوكول التعاون الموقع بين بلدية بعبدا - اللويزة ومستشفى قلب يسوع، يسرنا أن نعلم أهلنا ضمن النطاق البلدي بأن مستشفى قلب يسوع أعد جناحا خاصا لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا لكل شخص لديه أي شكوك أو عوارض، إضافة إلى معالجة المصابين بهذا الفيروس".

وأكدت أنها "على تواصل وتنسيق دائم مع طبيب القضاء الدكتور ناظم متى لتقديم المساعدة لمن يجري تشخيص اصابته وللتدخل الطبي عندما تدعو الحاجة"، لافتة إلى أنها "تشد على يد وتشجع كل المبادرات الفردية والجماعية، حكومية كانت أم مدنية، التي تساهم في نشر التوعية وأصول الوقاية من الفيروس المستجد، إضافة الى تقديم المساعدات الطبية والاجتماعية والتدخل عندما تدعو الحاجة".

ودعت "المواطنين إلى إبلاغ البلدية عن أي من الحالات المذكورة أعلاه لتقديم كل العون والمساعدة والمساهمة في هذا الخصوص"، مؤكدة أن "البلدية، كما دائما، على أتم الاستعداد للتعاون بما فيه خير وسلامة أهلنا في النطاق البلدي".