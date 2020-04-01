وفاة شخصين بكورونا في لبنان!

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس "كورونا" - Covid-19.



وذكر التقرير، أن "مجموع الحالات التي ثبتت مخبريًا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 56 إصابة، من ضمنها إصاباتان تم نقلهما من مستشفيات أخرى".



وأضاف، "تماثلت 6 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 43 حالة شفاء".



وتابع التقرير، "بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريضين سريريا وإبلاغهما بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا".



ولفت إلى أنه "تم تسجيل حالتي وفاة في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الكورونا"، مشيرًا إلى أن "جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصاباتان وضعهما حرج".



ولمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.