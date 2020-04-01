living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة المحامين في التيار: نتمنى إصدار قرار بتمديد مهلة دفع المحامين اشتراكات النقابة السنوية

1
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن هيئة المحامين في التيار الوطني الحر البيان التالي:

 

زار منسق هيئة المحامين في التيار الوطني الحر الأستاذ رمزي الأشقر نقيب محامي بيروت الأستاذ ملحم خلف وسلّمه بالنيابة عن هيئة المحامين في التيار كتاباً يتمنى فيه على نقابة المحامين في بيروت نظراً للظروف الإقتصادية إصدار قرار بتمديد مهلة دفع المحامين اشتراكات النقابة السنوية. ومن جهة اخرى طالبت هيئة محامي التيار بعدم زيادة مبلغ التأمين على المحامين وعائلاتهم والعمل على السماح للمحامين بدفع التأمين الصحي على اكبر عدد ممكن من الدفعات إضافةً الى العمل على اعادة جدولة المتأخرات المتوجبة على بعضهم. وقد ابدى النقيب خلف تفهمه لمضمون الكتاب ووعد بالعمل على دراسته.


وتتمنى هيئة المحامين في التيار على الزملاء اللذين لطالما اثبتوا مناقبيتهم وحسهم العالي بالمسؤولية، تسديد المستحقات المتوجبة عليهم فور تمكنهم من ذلك وفي اقرب وقت ممكن حفاظاً على مالية النقابة وعلى مصلحة المحامين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout