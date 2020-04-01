رقيب أول في الحرس الحكومي مصاب بـ "كورونا"

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أكد مختار بلدة شهابية الفاعور رفعت نمر في حديث لـ "مستقبل ويب" اصابة أحد أبناء البلدة وهو رقيب اول في الحرس الحكومي.



ولفت نمر الى أن المصاب موجود في منزله ضمن الحجر الصحي ولا يشكو من أي عوارض، وقال "نحاول معرفة ما إذا كان قد احتك بأحد أبناء البلدة أمس لدى حصول إشكال كبير، حيث كان المصاب موجوداً"



ودعا نمر أهالي الفاعور الى البقاء في المنازل والالتزام بالحجر الصحي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



وعلم "مستقبل ويب" أن كل عناصر الموكب الحكومي الذين كانوا برفقته قد أعطوا مأذونية لمدة ١٥ يوما ًمن أجل الحجر الصحي.