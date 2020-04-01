طبيب لبناني يعلن عن بشرى سارة .. وشفاء من الكورونا!

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أعلن طبيب الامراض الجرثومية في مستشفى الروم عيد عازار عن أول حالة شفاء لشخص مصاب بكورونا، مشيراً الى أن هناك 5 حالات يتناولون مزيجاً من دوائين وهما: Chloroquine + Azithromycin والنتائج إيجابية.



وكتب عازار ان "المزج بين الدوائين يلعب دوراً اساسياً في شفاء المصاب، خصوصاً أولئك الذين يعانون من حالة حرجة، مشددا على ان "هذا العلاج يخفف من التكاثر الفيروسي".



ونشر الطبيب اختباراً عبر موقعه الرسمي على فيسبوك، وقال إن 3 مرضى تمت معالجتهم من كورونا في أولى أيام الإصابة، أما الإثنين الآخرين فكانا في مرحلة متقدمة وقد تم نقلهما الى العناية المركزية وتوفيا بعد 72 ساعة من دخولهما المستشفى.