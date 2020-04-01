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خلية الازمة في جبيل تابعت أماكن الحجر الصحي وملف أموال البلديات

1
APRIL
2020
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إجتمعت "خلية الأزمة في قضاء جبيل" في مقر اتحاد بلديات جبيل، في حضور النائبين سيمون ابي رميا وزياد حواط، قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري، رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس، رئيس رابطة مخاتير جبيل ميشال جبران، ورئيس قسم الصحة في القضاء الدكتور وسام سعادة.


بداية، اطلع القائمقام ورئيس قسم الصحة المجتمعين على عدد المصابين بفيروس "كورونا" ضمن القضاء، إضافة الى آلية متابعة أوضاعهم وتحديد المختلطين معهم والتأكد من وضعهم في الحجر الصحي طبقا لإرشادات الوقاية.

 

واطّلع المجتمعون من سعادة على آخر تقرير متعلق بمستشفى البوار الحكومي الذي بات جاهزا لجهة مداخل استقبال مرضى "كورونا" وآليات عزلهم عند وصولهم عن المرضى الآخرين والغرف التي أصبحت جاهزة لاستقبالهم.

 

وطالبت الخلية الوزارة "بالإسراع في تأمين التجهيزات اللوجستية الطبية التي تكفل الوقاية وتسمح بنجاح فحوص التحاليل المخبرية". كذلك، اطّلعت على وضع مستشفيات جبيل الخاصة ومنها مستشفى سيدة المعونات الجامعي الذي جهز قسما خاصا لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا".


ثم وضعت الخوري أمام الخلية تقريرا عن أماكن الحجر الصحي التي امنتها البلدات والقرى والتي كشفت عليها اللجنة المشتركة المؤلفة من ممثلين لوزارة الصحة والجيش اللبناني، بانتظار موافقة محافظ جبل لبنان عليها للاعلان عنها. وحيت خلية الازمة "الجهود الاستثنائية للمجالس البلدية والمخاتير في مختلف المجالات خلال هذه الازمة".


الى ذلك، تواصلت الخلية خلال الاجتماع مع وزير المالية غازي وزني والمدير العام للمالية الآن بيفاني حول دفع عائدات الخليوي للبلديات، وأبلغت الخلية خلال الاتصال عن "جهوزية الجداول وان الاموال ستصرف قريبا".

وأوضحت أنها ستعلن في بيان لاحق عن مستحقات كل بلدة في القضاء، وأنها طلبت موعدا "مستعجلا" من وزير الداخلية العميد محمد فهمي "للتسريع بدفع مستحقات الصندوق البلدي المستقل لصرف اموال البلديات سريعا".


كما تم التطرق الى "الحالة الاجتماعية والمعيشية الصعبة في قضاء جبيل ووجوب التنسيق الحثيث بين البلديات والمخاتير بناء على طلب رئيس رابطة المخاتير ميشال جبران". واطّلعت على قرار الحكومة اللبنانية لمساعدة العائلات الاكثر فقرا بمبلغ 400 الف ليرة لبنانية وستتابع في هذا السياق الجداول التي تعدها البلديات والمخاتير وآلية توزيع الحصص الغذائية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لافتة الى أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة خلال هذا الاسبوع لتأمين الحصص الغذائية للعائلات المحتاجة في قضاء جبيل".

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