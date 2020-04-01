نقولا تويني لوزير الاقتصاد: لتدابير قانونية قاسية بحق مخازن غذائية تبيع باسعار مضاعفة وصلاحية منتهية

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لفت الوزير السابق نقولا تويني في بيان، وزير الاقتصاد والتجارة راوول الى "وضع سوق الغذاء، خصوصا المخازن الغذائية الكبرى التي ضاعفت اسعارها كما صرح معاليه، وهذا معروف للجميع، لكن المشكلة الكبرى ان مخازن معروفة باتت تبيع بضائع غذائية مستوردة بأسعار مضاعفة كما وبصلاحيات منتهية وهذا خطير جدا".

ودعا الى "توجيه الموظفين في مصلحة حماية المستهلك لاتخاذ التدابير القانونية القاسية والسريعة وتغريم المؤسسات المخالفة بالحد الأقصى للغرامات"، وقال: "هذه هي بعض التصرفات غير الاخلاقية من أهل بلادي من عباد المال تجاه أهل بلادي المغلوبين".