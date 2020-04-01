بنك سوسيته جنرال في لبنان يعلن تأجيل الدفعات الشهريّة على قروض الأفراد والمهنيّين

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في إطار مبادراته المرتبطة بالحفاظ على سلامة زبائنه، وفي ظلّ الوضع الإجتماعي والإقتصادي الراهن، وتماشياً مع التعميم الوسيط رقم 547 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 23 آذار 2020، يعلن بنك سوسيته جنرال في لبنان عن مبادرته الأولى بتأجيل سداد الدفعات الشهريّة على كافّة القروض الممنوحة للأفراد والمهنيّين (Sogehome، Sogeloan، Sogecar، Sogehome PRO، Sogeloan PRO، Sogecar PRO، والقروض المتوسّطة الأجل للمهنيّين) عن أشهر آذار (للأقساط التي لم تسدّد) ونيسان وأيار 2020 وذلك دون أي غرامات تأخير وبفائدة 0%.

سوف يتمّ الإتصال بالزبائن الكرام المعنيين بالقروض المذكورة في أقرب وقت لإعلامهم بمنهجيّة تطبيق هذه التسهيلات وكيفيّة السداد بعد انقضاء فترة التأجيل. على أن يبدأ السداد ابتداءً من أواخر شهر حزيران 2020.

سوف يكون مركز خدمة الزبائن متوفّر للإجابة عن أي إستفسار حول هذا الموضوع على الرقم 1274، ابتداءً من الإثنين 6 نيسان 2020.