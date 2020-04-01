living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الان عون: لا نحبّذ طبعاً أي عفو عشوائي وعام متفلّت من أي معايير وضوابط بحجّة اكتظاظ السجون

1
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون لـ"نداء الوطن" ان "الجميع في انتظار الخطة الاقتصادية، لأنها الأهمّ. فأزمة "كورونا" تصدّرت الأولويات مرحلياً، بسبب الطابع الصحّي، وهذا طبيعي، إنما الأولوية تبقى للخطة الإقتصادية خصوصاً أن "كورونا" وما تسبّبته من تعطيل إقتصادي فاقمت الوضع سوءاً". الا ان عون لاحظ انه "حتى هذه اللحظة، لم يخرج أي دخان، لا أبيض ولا أسود، من عمل اللجنة المختصة مناقشة تلك الخطة"، وتمنّى أن "تخرج بتصوّر أوّلي، وان يفتح حوار حوله مع الكتل النيابية، لأن التوصّل إلى تفاهم حول الخطة سيحتاج الى كثير من النقاش والأخذ والردّ، قبل الوصول إلى إجماع كبير حولها".

وعن التجاذبات الحكومية في ملفّي المغتربين والتعيينات، اعتبر عون ان "هذا امر، على رغم انه غير مستحبّ في هذه الظروف، إنما يبقى ضمن سقف المعقول من التباينات التي يمكن أن تحصل بين الافرقاء". وقال: "ما يهمّ هو أن نصل إلى آليات آمنة لإعادة المغتربين إلى بلادهم وهذا حقّهم المقدس، وأن نصل إلى تعيينات تتحلّى بكفاءات عالية، أيّا كان مصدر تسميتها. فطبيعي أن يكون وراء اقتراح التسمية طرف ما مشارك في الحكومة، ولكن المهمّ أن يكون الخيار لمواقع عامّة بهذه الأهمية، قائماً على أساس الكفاءة والمهنية والحدّ الأدنى من الترفّع عن الإنتماءات الضيّقة".

اما لجهة قصف بعض الاطراف جبهة الحكومة، فأكد عون انه "إذا أردنا أن نكون منصفين فيجب الإعتراف بأن هذه الحكومة تضع الكثير من الجهد والجدّية، وهي لم تستنفد "فترة السماح" المنطقية التي يمكن أن نحكم عليها من بعدها. ولكن ما زال المطلوب منها أكثر".

ورأى عون ان "التدقيق المالي المطلوب له هدفان: الأول هو معرفة حقيقة أرصدة الأموال التي ما زالت متوافرة والمستحقّات الموجبة. اما الشقّ الآخر فهو تدقيق قضائي حول حركة الحسابات لكلّ من تعاطى الشأن العام، ومن يدور في فلك الدولة من مستفيدين ومنتفعين، للكشف عن حقائق مالية كثيرة، يُفترض أن تقودنا إلى استعادة الأموال المنهوبة في ما لو أتيح للقضاء كشف تلك الخفايا المالية منذ عقود حتى اليوم".

واكد ان "النقص في السيولة بالدولار، وهو سابق لأزمة "كورونا" انما هو نتيجة عدم وجود أموال خارج لبنان للمصارف اللبنانية بعدما استنفدت بكاملها، وما للمصارف لدى مصرف لبنان ليس متوافراً بسبب الفجوة المالية الكبيرة لدى الاخير". وقال: "إقفال المطار قد يكون سبباً لوجستياً تقنياً، صحيح، لكنه يخفي الأزمة الأكبر، وهي عدم توافر الأموال بالمطلق، بدليل التقنين القاسي الذي كان سابقاً لأزمة "كورونا".

وعن العفو العام والعفو الخاص شدد عون على انه "لا نحبّذ طبعاً أي عفو عشوائي وعام متفلّت من أي معايير وضوابط بحجّة اكتظاظ السجون. فلا يجوز أن نطيح بمبدأ العدالة". أما بخصوص العفو الخاص، فهناك دراسة لأفكار تقضي بإعفاء المساجين مما تبقّى من فترة محكوميتهم، على أن لا تتجاوز هذه الفترة عدداً من الأشهر يتمّ اعتماده".

 

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout