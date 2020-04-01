عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 نيسان 2020

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الأخبار: «كورونا»: أكثر الاصابات بين 20 و29 عاماً

التعيينات المالية: حقارة وعجز واستسلام!



شحن الدولارات: المصارف تكذب؟







نداء الوطن: "غطّ" الكورونا "طار" الدولار... و"سعر صرف" المصارف إلى الـ2000

"التعبئة" تترنّح... "طوارئ الليل" يمحوها "ازدحام النهار"!



اللواء: التعيينات رهن التوافق.. وعودة المغتربين أمام التجربة الصينية

عون يدرس خيارات العفو الخاص والمساعدات في عهدة الجيش.. والتفلّت يهدّد بتزايد الإصابات



البناء: أميركا وأوروبا تدفعان العالم نحو المليون إصابة خلال يومين… ولبنان مستقرّ تحت المعدل / الحكومة لعودة المغتربين بضوابط صحيّة من الأحد… و400 ألف ليرة للمتوقفين عن العمل/ الحكومة ستجتاز تعيينات مصرف لبنان بالتوصّل لتفاهم يشبه آلية تشكيل الحكومة /

النهار: المصارف تحجب الدولار وسعره يحلّق التعيينات المالية غداً... وهذه الأسماء

الجمهورية: "هيركات قهري" للمودعين والموظفين



الديار: انتصار لبري وللحكومة في عودة اللبنانيين... وتدابير احترازية طبّية تؤمن السلامة

التعيينات قبل ام الاصلاح؟ 14 آذار ترى ان الاصلاح يجب ان يحصل قبل تعيين الموظفين

ماذا تنتظر الحكومة لتقرّ مراسيم الاصلاحات وترفعها الى المجلس النيابي تمهيداً لـ «سيدر ــ1» والصندوق الدولي



the daily star: Lebanon to start repatriating expats from April 5

l'orient le jour: Rapatriement : une « première vague de 10 000 » Libanais devraient rentrer entre le 5 et le 12 avril