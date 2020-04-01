أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 نيسان 2020

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

تساءلت مصادر سياسية عن معنى دعم رؤساء حكومات سابقين لإعلان حالة الطوارئ في ظروف غير عسكرية مع علمها أن موقع رئاسة الحكومة وصلاحياته يصابان بالتهميش ويحتفظ رئيس الجمهورية بصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة في ظلها بعكس حالة التعبئة العامة التي يقودها مجلس الوزراء ويشرف عليها رئيس الحكومة عملياً.

كواليس

رأت مصادر عراقية أن جهوزية قوى المقاومة لمواجهة أي تصعيد أميركي يستهدفها بردود قاسية ورادعة تفرض النظر لتجميع القوات الأميركية وكذلك الانسحابات من عدد من القواعد كمحاولة للتأقلم مع التهديد وتخفيف الخسائر وليس بصفته تمهيدا لعمل عسكري كبير لا تسمح به الأوضاع الأميركية والدولية.



نداء الوطن: خفايا

يتردد أن العديد من أبناء الجالية اللبنانية في أفريقيا كانوا قد شاركوا في العرس اللبناني الذي جرى في فرنسا الشهر الفائت وانتقلت عدوى كورونا في صفوف بعض المشاركين فيه.

رئيس تيار سياسي يركّز في لقاءاته مع ديبلوماسيين على تحييد رئيس الجمهورية عن هجومه والتركيز على الدائرة المقربة منه.

بانتظار انتهاء التحضيرات التقنية لـ"التشريع عن بُعد"، خضعت أمس لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابية إلى تجربة عملانية من خلال اجتماعها عبر "سكايب".



اللواء: أسرار



غمز

يُنقل عن سياسي ظريف قوله: رب ضارة نافعة، أنقذت «الكورونا» شعبية قوى السلطة التي فضحتها انتفاضة 17 (ت1)!



همس

لوَّحت جهات سياسية بخطوات تصعيدية إذا استمرت سياسة «إدارة الظهر» للمطالبات.



لغز

لم ينجح حزب بارز في تسكين خواطر «حليف ماروني» على خلفية اعتراض يتعلق بتعيينات مُرتقبة.

الجمهورية: أسرار



قرارات دون علم الوزير

استغربت مصادر مطلعة قيام مدير إحدى الوزارات بإصدار قرارات صرف لموظفين من الوزارة من دون علم الوزير.

لا يعملون بما ينصحون به

لوحظ أن بعض موظفي وزارة معنية في ملف حسّاس لا يعملون بما ينصحون به المواطنين.

تجاهل إمكان التحقيق

تجاهلت مراجع معنية إمكان التحقيق في تحديد مصادر مستلزمات حيوية بمواصفات متدنية أدخلت لإغراق الأسواق اللبنانية.