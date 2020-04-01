أسماء المرشحين للتعيين في المناصب الشاغرة كما وزعت على الوزراء

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1- المرشحون لاختيار 4 نواب لحاكم مصرف لبنان منهم:

سليم شاهين، عامر البساط، م. ج زيدان، مازن سويد، مروان بركات، فادي فليحان، خالد عبد الصمد، فؤاد أبو حسن، غربيس إيراديان، غريس ليباريان، اليكساندر موراديان، وسيم منصوري، عليا مبيض، أسعد قشيش ووائل الزين.



2- رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف (رئيس وخمسة أعضاء):

موفق اليافي، ندين حبال، مايا دباغ، ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غابريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، كامل وزني، وسام حركي، ربيع نعمة، جوزف الحداد، غسان قندلفت، مروان ميخائيل، هنري شاوول، تانيا مسلّم ودانيال كساب.



3- أعضاء هيئة الأسواق المالية (3 أفراد):

يسار ناصر، واجب قانصو، ربيع كرباج، طارق ذبيان، هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني.