حول خبر اصابة أحد زبائنه بالكورونا .. "مولان دور" جبيل يوضح!

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أصدرت إدارة "مولان دور" فرع جبيل بيانا جاء فيه: "يتم تداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي محضر يفيد أن سيدة مقيمة في منطقة كفرزبونا-بلاط مصابة بفيروس كورونا، وقد تم فيه تعداد أسماء الأشخاص الذين إحتكت بهم والاماكن التي تواجدت فيها ومن ضمنها محل "مولان دور" فرع جبيل، وذلك من دون التأكد من صحة إصابتها بالفيروس وقبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية التي تبين لاحقا أنها أتت سلبية لناحية إصابتها بالفيروس.

تؤكد الادارة ان فرع جبيل اتخذ التدابير والإجراءات الوقائية كافة من تطهير وتعقيم المتجر والبضائع، وصولا إلى تسليم السلع الى الزبائن عبر منفذ خارجي حفاظا على السلامة العامة ، محذرة ان أي محاولة للتشهير بسمعتها تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية امام المراجع المختصة".