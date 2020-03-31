رؤساء المصارف والصرافون والتجار وحاكم مصرف لبنان يطوّقون اللبنانيين المحجورين في زمن الكورونا (بقلم جورج عبيد)

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في عشرين نوفمبر أي تشرين الثاني من سنة 1977 ألقى الرئيس المصريّ الراحل أنور السادات تحت قبّة البرلمان المصريّ كلمة مما جاء فيها: "ستدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعدّ أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم"، استتبعها بزيارته الشهيرة إلى القدس ولقائه مناحيم بيغن وغولدا مائير. خلال اللقاء انتحت مائير جانبًا بالسادات، واسدت إليه نصيحة "أخويّة"، جاء فيها: "يا صديقي لا تذهب بعيدًا في التنازلات، أترك بعض النقاط عالقة بيننا للتفاوض، حتى لا يقال بأنّك تنازلت بسرعة وفرّطت بسيادة بلدك".

ينطبق كلام غولدا مائير مع أنور السادات على علاقة القطاع المصرفيّ في لبنان وعلى رأسه مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة مع الأميركيين. فالرجل أبلى بلاء حسنًا، بتقديم ما طلبوه منه من معلومات دقيقة عن لوائح المصارف والمودعين وأرقام الإيداعات في المصارف حتى بلغنا ذروة الانكشاف أمام الأميركيين في هذا الخصوص. بعد ذلك انبرى أحد المسؤولين في الإدارة الأميركيّة شاكرًا إياه وقائلاً له لقد قدمت لنا أكثر مما طلبناه.

من عاد إلى التاريخ المعاصر القريب، أي لحظة تعيينه في الأوّل من آب سنة 1993، أدرك المعاني الكامنة خلف التعيين، فهي منتمية لا محال إلى تسوية الطائف، التي كوّنها الأميركيون بمعاونة السعوديين والسوريين. كانت عينا الأميركيين وفي مدى التسوية شاخصتين في لبنان إلى قطاعين أساسيين لها وهما: الجيش اللبنانيّ لاستبقاء "القبضة عليه" بمقاييسهم تحت ستار تسليحه، ومصرف لبنان مع جمعيّة المصارف، تحت ستار التحكّم بسعر صرف الدولار واستقراره. مع الجيش لم ينجحوا كثيرًا في عمليّة تطويعه، لا سيّما في الفترة التي تسلّم العماد إميل لحّود قيادته، ثمّ أُسلست الأمور لهم في خلال قيادتي العماد ميشال سليمان والعماد جان قهوجي. وخلال عهد سليمان لم تكن قبضتهم كاملة فالرئيس إميل لحود كان القائد الأعلى للقوات المسلّحة والرئيس الأعلى لمجلس الدفاع والعصيّ على سياساتهم المزدوجة والمترجّحو ما بين الإغراء والإرهاب. فعمليّة نهر البارد التي قادها اللواء الشهيد فرنسوا الحاج، رحمه الله، كانت محطّة تمرّد بالكامل على تلك القبضة الداعمة للقوى التكفيريّة والسلفيّة في لبنان والمخيمات الفلسطينيّة.

أمّا مصرف لبنان مع رياض سلامة، فوضعه مع المصارف مختلف. فمنذ سنة 1993 كان المطلوب من رياض سلامة تأمين الاستقرار النقديّ في لبنان مقابل فوز الأميركيين باللوائح المصرفيّة والصرفيّة والإيداعيّة، ليتسنّى لهم التحكّم بهذا القطاع، بالتعاون مع الرئيس الراحل رفيق الحريري والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة وقد كان وزير المال بالوكالة، وهو "صديقهم" الأكثر قربى منهم، ورياض سلامة الحائز على جوائز منهم ومن مؤسسات في قلب أميركا.

في أوّل عهد الرئيس العماد إميل لحود أطال الله بعمره، حاول رياض سلامة رفع سعر صرف الدولار، كمحاولة لتطويق العهد في مراحله الأولى بإيعاز محليّ تولاّه رفيق الحريري، وبرضى أميركيّ لم تكن السفارة الأميركيّة آنذاك بعيدة عنه. فما إن أدرك الرئيس لحود المخطّط حتّى أرسل وراءه ولم يكن على معرفة شخصيّة به، مؤنّبًا وقائلاً له: "يا رياض هذه اللعبة لا تلعبها معي، معك 24 ساعة لتعيد سعر صرف الدولار إلى طبيعته، إلى ما كان عليه، وإلاّ فملفاتك جاهزة والقضاء موجود." خرج من عنده وأعاد كلّ شيء حتى طبيعته.

السيناريو عينه تكرّر منذ ما قبل 17 تشرين الأوّل 2019، أي منذ أن أخذ الأميركيون القرار بكسر الاستقرار الماليّ في لبنان والعراق، متصاحبًا مع قرارهم بكسر الاستقرار السياسيّ، تحت حجّة دعم العهد لحزب الله، مقابل معاقبة الأميركيين لهم. مهّد الأميركيّون لعمليّة الكسر خلال وجود السفير الأميركيّ السابق في لبنان ديفيد ساترفيلد، بتحشيده القطاعات المصرفيّة والاقتصاديّة والنفطيّة وما إلى ذلك وعلى رأسها مصرف لبنان، وتحفيزه لها للتعاون باتجاه تطويق العهد برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وبرعاية سياسيّة خفيّة للرئيس السابق سعد الحريري وقد كان في السلطة، وأخرى مباشرة من فؤاد السنيورة ووليد جنبلاط وسمير جعجع وتظهر بعض المعطيات بأنّ الرئيس نبيه برّي لم يكن بعيدًا عن هذا الجوّ. لقد قمنّا بتحليل تلك الرؤى غير مرّة في هذا الموقع، مضيئين على أدوار ديفيد شينكر خلف ساترفيلد ومن ثمّ ورقة جيفري فيلتمان، ودور السفيرة السابقة مارغريت ريتشارد... إنفجار ثورة 17 تشرين الأوّل 2019، ليس بعيدًا عن الحرب على سوريا ضمن المؤامرة الأميركيّة-السعوديّة والتركيّة، مستهلكة في ذلك الحين القوى التكفيريّة، وقد دعمها من لبنان من كانوا جزءًا من المعادلة الثلاثيّة آنذاك، عبد الحليم خدّام وقد توفي اليوم وحكمت الشهابي وغازي كنعان، أي سعد الحريري وليد جنبلاط فؤاد السنيورة، ومن خارج تلك الثلاثيّة سمير جعجع فارس سعيد... وهم الآن يتوّرعون ويحاضرون بالعفّة يعلّمونها لمن هو سيّد بها وهو الرئيس حسان دياب، وأموالهم انسابت إلى جيوبهم بعرق الجبين (ما هيك؟؟؟؟)

وفي ظلّ الحرب الماليّة على لبنان وحراك الشارع والتهابه أغلقت المصارف لمدّة أسبوعين هرّبت وسرّبت خلاله الأموال إلى الخارج بقرار أميركيّ نفذّه أرباب المصارف بدعم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعيّة المصارف سليم صفير. ثمّ بدأ التلاعب بسعر صرف الدولار بغية استكمال مشروع تطويق العهد وتجويفه ضمن تعاون وتحالف متين ومكين بين ما أسميناه آنذاك المثلّث الأسود رياض سلامة وسليم صفير وميشال مكتّف الواقف خلف نقيب الصرّافين. ثمّ، استقال سعد الحريري وهو الداعي أساسًا لعدم بتر التحالف مع قطاع الصارف، وقد بدت المصارف مع بعض القطاعات القوة المؤثّرة والضاغطة على سيرورة الدولة. وبفعل ضغط الشارع استقال سعد الحريري بطريقة غير لائقة، وانتقل لبنان باتجاه تأليف حكومة جديدة كان الحريري خلالها وبدعم من مافيا المصارف، يحرق أوراق المرشّحين لرئاستها، حتى نجح التلاقي الثلاثيّ ما بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي والسيد حسن نصرالله بإجهاض مسعاه الإجهاضي-التطويقيّ، وخلفه السعي الأميركيّ، والاتفاق على تأليف حكومة برئاسة الشخصيّة الأكاديميّة الراقية الدكتور حسّان دياب، وقد كان نائبًا لرئيس الجامعة الأميركيّة في بيروت، وانطلقت الحكومة بعد ذلك ولو بتأخّر بسيط في عملية تأليفها بعمل جديّ وإصلاحيّ وتغييريّ ران نحو الجدّة.

لم يتوقّف الضغط لحظة لتعثير الحكومة واستكمال مشروع إسقاط العهد، ورياض سلامة لا يزال يتلاعب بالأمن الماليّ، محدثًا بالحياة المالية الندوب والعطوب، فجعلها مثخنًة بالجراح. أصدر مرسومًا بتحديد سعر صرف الدولار على ال 1950 ل.ل، وبقي يرتفع حتّى بلغ سعره ال3000 ل.ل، ونحن في زمن الكورونا فيروس هذا الوباء بل الزلزال الخطير، مستغلينه بصلف هو وسليم صفير وقطاع الصرافين لتكثيف الضغط وتوسيعه، فيما الناس في البيوت محجورين خائفين خاشين حائرين ومضطربين، ينظرون بقلق وخوف نحو المسقبل ورياض سلامة لا تنبثّ له شفة، وسليم صفير يسخر ويضحك في سرّه، ظانًا أن تقديمه الشيك بقيمة ستة ملايين دولار سيمرّ مرور الكرام، فيما هو وقطاعه وكما ذكر السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله، قد جنى الأرباح بالمليارات، فكيف يسمح لنفسه أن يتبرّع وبمشهد احتفاليّ بخمسة ملايين دولار؟! والمريب، وفي هذه الظروف، إغلاق أبواب المصارف بوجوه الناس الخاشية والمضطربة، وسعر صرف الدولار يرتفع بوحشيّة غير مبرّرة. وكلّ هذا يتمّ بتأثير أميركيّ، فمعركتهم على الرغم من كورونا فيروس لم تنته في المشرق إلى الآن، والقطاع المصرفيّ مكشوف بالكليّة (نعم بالكليّة) أي أنّ فلسًا واحدًا لأيّ مودع لا يصرف من دون معرفة البنك الأميركيّ الفدراليّ. أموال البنوك والمودعين باتت في أميركا تحت رقابة وزارة الخزانة الأميركيّة والبنك الفدراليّ بعينه.

تلك القراءة غير منحصرة في القطاع المصرفيّ، بل ممدودة نحو كلّ القطاعات. ذلك أنّ وحش الغلاء يفترس بأنيابه الناس في منازلها في زمن الصوم الكبير وزمن الكوفيد 19 البغيض، هل يتخيّل واحد منّا بأن سعر كيلو البصل قد بلغ 5000 ل.ل؟ كلّ المواد الغذائيّة باتت تحت رحمة هذا الوحش، على غرار سعر صرف الدولار، ووزارة الاقتصاد لم تستطع إلى الآن حسم الوضع بمكافحة هذا الوحش، صديق الكورونا. ليس المطلوب من الوزير راوول نعمة، وهو فهيم وذكيّ، أن يبعث لجان الوزارة والمتطوعين إلى المحلات الكبرى أي السوبرماركت، بل المطلوب زرع عيون له تراقب وتقرّر ثم تأخذ الوزارة القرار القانونيّ المناسب. آلية زرع العيون ليست صعبة، فهي تتطلّب تعاونًا مع المحافظين والقائمقامين ورؤساء البلديات والقوى الأمنيّة لمواجهة التجار الجشعين الخالين من الأخلاق والقيم وسوقهم إلى المحاسبة القاسية والقصوى، كما المطلوب في الوقت عينه من الوزارة اعتماد الآلية ذاتها لمواجهة الصرافين وسوقهم إلى المحاكمة والسجن إذا رمنا إلى تفعيل قرار الحاكم الأخير، فالمسألة لم تعد خاضعة لرضاه أو عدمه.

لقد بات لزامًا على رئيس الحكومة اللبنانيّة الدكتور حسّان دياب استدعاء حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعيّة المصارف ونقيب الصرّافين، ووضع النقاط معهم على الحروف بقسوة الحقّ وقوّته. لبنان مكشوف ماليًّا، وأصحاب المصارف هم من باعوا سندات الخزينة إلى صندوق أشمور وسواه، وجنوا أرباحًا هائلة ولم يكشفوا وبشفافيّة أين وكيف تمّ صرف ما جنوه من أرباح هائلة، وإذا كانوا قد أقرضوا الدولة فليتفضّلوا وليفصحوا عن أرقام القروض.

يليق بهم كلام سماحة السيد. وعلى الرغم من قساوة الكلام كان رحيمًا بهم. وما على الدولة سوى أن تتصرّف بقوّة الحقّ، ومن لا يذعن فليقل أو فليخرج أو فليحاكم. أوقفوا تلك الفوضى في زمن الكورونا، صمودنا يتمّ بتضامننا بالحقّ وتجسيده في حياتنا... هكذا تنمو الدول والأمم وتسمو.