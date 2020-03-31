تغريدة توضيح من الصحناوي!

غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب نقولا صحناوي على صفحته الخاصة عبر تويتر جاء فيها:

تداول البعض اليوم أخباراً مزيفة عن درس الحكومة نظام تحديد موقع المصابين بكورونا الذن يخضعون للحجر عبر هواتفهم، وهذا السيناريو البائس يحذر منه كثيرون في العالم. لذا أحث الحكومة على البحث عن بدائل كالأساور الإلكترونية التي لا تخرق الخصوصية. وان كان كورونا يهدد ٢٪ من سكاننا، إلا أنّ خرق الخصوصية يهددنا جميعاً وعلينا الحذر من الحلول التي تهدد الحريات.

كذلك شرح عبر فايسبوك :

تداول البعض اليوم أخباراً مفبركة عن درس الحكومة لنظام رصد موقع المواطنين الذين أتت إختبارات الكورونا العائدة لهم إيجابية أو أولئك الذين يخضعون للحجر الصحي. ولحسن الحظ تبين ان هذه الأخبار مزيفة لأن نظام المراقبة هذا يحمل في طياته خطراً كبيراً على النظام الديمقراطي الذي يحفظ الحريات العامة. وبالرغم من أن العديد من الحكومات حول العالم قامت بتطبيقه وحققت مستوى عال من الفعالية في السيطرة على الوباء، إلا أنها اخترقت خصوصية مواطنيها واسست لنظام دكتاتوري عبر المراقبة والقمع الرقمي. يجب ألا نساوم على قيمنا أبداً خصوصاً وان هناك حلولاً بديلة.

والخطر الكبير هو تمكن الحكومات التي اعتمدت هذه الأنظمة أن تستخدمها لرصد مواطنيها والسيطرة عليهم والتلاعب بهم. هذا السيناريو البائس يحذر منه الكثيرون حول العالم لكونه يهدد البشرية الآن أكثر من فيروس كورونا.

لذا فإنني أدعو الحكومة اللبنانية على تطبيق حلول بديلة ومنها أساور

GPS التي بالإمكان استخدامها من دون خرق خصوصية المواطنين وإذا كان كورونا يهدد٤ ٪؜ من سكاننا بالسيناريوهات الأكثر تشاؤماً فإن هذا السيناريو يهدد ١٠٠٪ من شعبنا وعلينا ألا نهمل هذه المشكلة باعتماد حلول مرحلية قد تكون تداعياتها خطيرة علينا في المستقبل.