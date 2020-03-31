مساعدات لمستشفى اهدن الحكومي من قبل هيئة قضاء زغرتا في التيار

A + A -

استكمالا لخطة الطوارئ التي اطلقها التيار الوطني الحر قام وفد من هيئة قضاء زغرتا برئاسة المنسق عبد الله بو عبدالله، مسؤول الخدمات بيار الدويهي ومسؤول البلديات عماد الشويفاتي، بزيارة ميدانية الى المستشفى الحكومي-إهدن برئاسة د.جوزيف فرنجية الذي يقوم بمجهود جبار مع الطاقم الطبي في المستشفى لناحية الجهوزية، والمتابعة لوباء الكورونا، أو لناحية الاهتمام بالحالات التي اكتُشفت في المستشفى من ابناء المنطقة "زغرتا الزاوية"وتم ارسالها فيما بعد الى مستشفى الحريري.

وبعد ان استعراض الوفد الوضع الراهن للمستشفى مع د. فرنجية، أثنوا على المجهود الذي يقوم به الطاقم الطبي بالامكانات المتوافرة والمحدودة. واكدوا للدكتور فرنجية وقوفهم الى جانب المستشفى وتقديم ما امكن لتحسين اوضاعه الراهنة. وفي الختام قدمت هيئة قضاء زغرتا مستلزمات طبية للمستشفى كمساعدة رمزية عربون تقدير ومساندة في ظل الظروف الراهنة.