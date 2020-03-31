بطاعة على صدر بري تثير الجدل!

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أثارت صورة رئيس مجلس النواب نبيه بري على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بطاقة Air Doctor وضعها على سترته.

وتساءل ناشطون عن معنى هذه البطاقة ومنهم من كشف أنها personal air sanitizer، أي مطهر للهواء.

وحسب المعلومات المتداولة، ان هذه البطاقة هو اختراع ياباني، يصدر غازات من ثاني أكسيد الكلور في محيط 1 متر مربع، وهي التي تحيط بالشخص، وتعمل هذه الغازات على قتل الفيروسات والبكتيريا التي تحيط بالإنسان وبالتالي تعمل على حمايته والوقاية من العدوى.

وفي هذا الصدد، أوضح الصحافي محمود غزيل على تويتر أن هذه العلبة تعمل على قتل الفيروسات في الرذاذ المتطاير الناتج عن السعال أو العطس، فعند تعرضها للرطوبة في الهواء، تصدر جزيئات الكلور التي بامكانها أن تقتل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض في الهواء.





