فرنجية: اما تعيين مرشحينا او نخرج من الحكومة

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أكد رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في حديث صحافي أنه متمسك بموقفه إزاء ‏التعيينات المنوي إقرارها الخميس المقبل. ‏

وقال فرنجية: "مطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات أي يحق لنا باثنين، وقد رشّحنا أسماء تتمتع ‏بالكفاءة، أما اذا لم يتم اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة‎ ."‎



وأضاف: "لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما ‏سيعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ‏ولا نزايد على أحد‎ ."‎



ورداً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس التيار "الوطني الحر " النائب ‏جبران باسيل، قال فرنجية: "لا طلب ولا أنا بشوفو".