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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة وضع آلية لعودة اللبنانيين من الخارج، ضمت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الداخلية محمد فهمي، وزير الصحة حمد حسن، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه، وبحضور امين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير.



حيث تم الاتفاق على آلية لعودة اللبنانيين من الخارج رفعت الى مجلس الوزراء لاقرارها.