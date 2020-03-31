living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا ودعت لارا الهاشم ابن بلدتها .. ضحية "الكورونا"

31
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت المراسلة في قناة OTV لارا الهاشم على صفحتها على الفيسبوك ما يلي :"

بالوقت اللي فيروس كورونا عمبيمنعنا نوقف حد بعضنا ونواسي بعضنا بأصعب لحظة منفقد فيها شخص غالي عقلبنا، للأسف صارت وسيلتنا الوحيدة هي وسائل التواصل والتلفون. اليوم بلدتي العاقورة فقدت خيرة شبابها، وليد عباس الهاشم بمستشفى المعونات بجبيل مع صراع مع الكورونا اللي انهكلوا جسمو، وبدي من هون اتوجه بأحر التعازي لأهلي بالعاقورة وبشكل خاص عائلة وليد اللي فتك فيه هالمرض الخبيث وضلّو يقاوموا لأسبوع تقريبا لكن للأسف ما قدر يتغلّب عليه.
وليد شب بالخمسينيات، خطفو المرض من عيلتو ومن زوجتو وولادو اللي بعدن بزهرة عمرن. هاللحظة بالنسبة الي هي الأقسى، لأن زوجتو اللي محجورة بالمستشفى ما رح فيها تودع رفيق عمرها وولادو اللي بفرنسا ما رح يصرلن يعانقوا عن جديد وابنو الصغير محجور بالبيت حتى ما يعرّض غيرو لأي أذى . يمكن عزاء ولادو الوحيد انن شافوا آخر مرة لما زارن خصيصا بفرنسا.
الراحة لنفسك يا وليد وانشالله اوجاعك تكون مطهرك عالارض بزمن هالصوم المبارك وتكون حد المسيح. وكل الحب لعيلتك وبشكل خاص بيك الشيخ عباس، اللي كل ما فكّر فيه، بتذكرّ آخر مرة شفتو فيها كيف صار يخبرني اديش هوي كان صديقو لبيي واديش كان يحبو. وانشالله تكون خاتمة احزان كل العائلات اللبنانية اللي عمبصيبها هالمرض اللعين. "

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout