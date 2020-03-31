هكذا ودعت لارا الهاشم ابن بلدتها .. ضحية "الكورونا"

بالوقت اللي فيروس كورونا عمبيمنعنا نوقف حد بعضنا ونواسي بعضنا بأصعب لحظة منفقد فيها شخص غالي عقلبنا، للأسف صارت وسيلتنا الوحيدة هي وسائل التواصل والتلفون. اليوم بلدتي العاقورة فقدت خيرة شبابها، وليد عباس الهاشم بمستشفى المعونات بجبيل مع صراع مع الكورونا اللي انهكلوا جسمو، وبدي من هون اتوجه بأحر التعازي لأهلي بالعاقورة وبشكل خاص عائلة وليد اللي فتك فيه هالمرض الخبيث وضلّو يقاوموا لأسبوع تقريبا لكن للأسف ما قدر يتغلّب عليه.

وليد شب بالخمسينيات، خطفو المرض من عيلتو ومن زوجتو وولادو اللي بعدن بزهرة عمرن. هاللحظة بالنسبة الي هي الأقسى، لأن زوجتو اللي محجورة بالمستشفى ما رح فيها تودع رفيق عمرها وولادو اللي بفرنسا ما رح يصرلن يعانقوا عن جديد وابنو الصغير محجور بالبيت حتى ما يعرّض غيرو لأي أذى . يمكن عزاء ولادو الوحيد انن شافوا آخر مرة لما زارن خصيصا بفرنسا.

الراحة لنفسك يا وليد وانشالله اوجاعك تكون مطهرك عالارض بزمن هالصوم المبارك وتكون حد المسيح. وكل الحب لعيلتك وبشكل خاص بيك الشيخ عباس، اللي كل ما فكّر فيه، بتذكرّ آخر مرة شفتو فيها كيف صار يخبرني اديش هوي كان صديقو لبيي واديش كان يحبو. وانشالله تكون خاتمة احزان كل العائلات اللبنانية اللي عمبصيبها هالمرض اللعين. "