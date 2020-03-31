بعد نشر لوائح باسماء وهواتف اطباء.. تحذير من النقابة!

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يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلوائح تتضمن أسماء أطباء وأرقام هواتفهم من أجل الاستشارة الطبية عبر الهاتف.

يهم نقابة الأطباء ان توضح الآتي:

1- إن المعاينة عن بعد محصورة بين الطبيب والمرضى الذين يتابعهم، وليس أي مريض آخر ولا يمكن لأي طبيب أن يقوم بمعاينة مرضى لا علم له مسبقا بحالتهم الصحية.

2- تحذر نقابة الأطباء من انتحال صفة طبيب أو إرسال رسائل الى أطباء من شأنها إثارة البلبلة في الوسط الطبي ولدى المرضى في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها لبنان.

3- تطالب نقابة الاطباء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التحري عن الفاعلين والمشاركين وستتقدم بشكوى لملاحقتهم امام النيابة العامة التمييزية.

مجلس نقابة الأطباء

نقيب الأطباء

شرف أبو شرف