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التيار: تمديد دورات التعليم عبر الإنترنت لثلاثة أسابيع إضافية

31
MARCH
2020
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والمكتب التربوي في التيار الوطني الحر البيان التالي: 
 
بعد تمديد مجلس الوزراء مدة التعبئة العامة للوقاية من ڤيروس كورونا، وبعد التجاوب والترحيب الكبيرَين اللذين قوبل بهما البرنامج التعليمي عبر الإنترنت الذي نظّمه المكتب التربوي في التيار على مدى الأسبوعَين الماضيَين، يسرّ المكتب أن يعلن لطلّاب لبنان، عن تمديد الدورات عبر الإنترنت التي يقدمها أساتذته لثلاثة أسابيع إضافية، على أن يتخللها فترات مخصصة لأسئلة واستفسارات للطلاب، وذلك بحسب البرنامج المُرفَق.
 
عليه، يعلن المكتب التربوي استمرار التسجيل للطلاب الراغبين بالمشاركة من صفوف الشهادات الرسمية، وذلك طيلة فترة الدورة، ويومياً من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً على الارقام التالية:
 
 الشهادة المتوسطة: 70450774
 
الشهادات الثانوية:
- العلوم العامة: 70117215
- علوم الحياة: 70204896
- إقتصاد وإجتماع- آداب وإنسانيات: 81398460.
التيار: تمديد دورات التعليم عبر الإنترنت لثلاثة أسابيع إضافية
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