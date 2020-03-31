تكريس المستشفى الجديد في ميلانو الإيطالية للقديس شربل!

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وصلت للخوري أسعد سعد كاهن رعية القديس شربل في ميلانو الإيطالية الرسالة التالية:

“عزيزي ابونا اسعد، المستشفى الاستثنائي الضخم الذي استحدث في ميلانو، لقد كرسه رئيس اساقفة ميلانو للقديسين شاربل مخلوف وريكاردو بامبوري”

وكتب الأب أسعد على أثرها:

“كخادم رعية مار شربل في ميلانو، تلقيت هذه الرسالة من المونسنيور كلاديو فونتانا، سكرتير رئيس اساقفة ميلانو، المطران ماريو ديلبيني. انه لفخر عظيم ان يحتل القديس شربل ورعيته مكانة مهمة جدا في قلب ووجدان ابرشية ميلانو وشعبها في هذه المرحلة الدقيقة والمؤلمة. كما رافق القديس شربل المؤمنين الايطاليين الملتجئين اليه لسنين طويلة، نحن نؤمن ان هذا القديس العظيم لن يخيب آمال اسقف ابرشية ميلانو وشعبها، وسوف يكون القديس شربل الطبيب الاول في هذا الصرح الطبي المكرس له والذي تم انجازه بطريقة عجائبية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.”

وأضاف الأب أسعد أن “هذا المستشفى الاستثنائي بكل المقاييس، يحتوي على 600 سرير من ضمنها 250 سرير للعناية الفائقة، مع مراكز اشعة ومختبرات، تم تجهيزه بعشرة ايام فقط، من اموال هبات الايطاليين، وعمل على استحداثه المئات من المهندسين والتقنيين في سباق مع الزمن ليلاً ونهاراً، ووضع تحت اشراف المستشفى الجامعي “بولي كلينيكو ميلانو”، وتطوع للعمل فيه مئات الاطباء والممرضين من كافة انحاء ايطاليا.

اما الصلاة التي تلاها رئيس الأساقفة خلال تكريس المستشفى فجاء فيها:

Affidiamo questo luogo di cura e di speranza alla intercessione del Santo Medico e Frate Riccardo Pampuri, e del Santo Monaco Taumaturgo Libanese Charbel Makhluf

ومعناه: “نوكل مكان العناية والرجاء هذا الى شفاعة القديس الطبيب والأخ ريكاردو بامبوري، والى القديس الراهب الشافي، اللبناني شربل مخلوف.