٥ حالات "كورونا" في بلاط - جبيل.. والسبب صادم!

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ارتفع عدد الاصابات في منطقة بلاط في جبيل الى 5 حالات بحسب الاعلامي مارون ناصيف، الذي اعتبر أن الاستهتار هو السبب الاساسي في ذلك.



وفي هذا الاطار اتت تغريدات الاعلامي مارون ناصيف: "بس كتبت من أسبوع عن مواطن #بلا_مخ ببلدة بلاط - جبيل إنزعج البعض وإعتبر كلامي مُبالغ. اليوم صار عدد الإصابات ببلاط ٥ ومرجّح بحسب رئيس البلدية عبدو عتيّق إنو يرتفع بسبب الإختلاط والإستهتار. يا جماعة خافوا الله، شو عم تعملوا بأهلكم وعليكم؟".



وكان ناصيف قد غرّد في 22 آذار، على صفحته على "تويتر"، قائلا:

"نموذج فاضح عن الـ"بلا مخ". مواطن من بلدة جُبيلية وصل إلى لبنان من الإمارات قبل إقفال المطار، أجرى فحص pcr وطُلب منه حجر نفسه لـ٢٤ ساعة إلى حين صدور النتيجة. يومها تناول العشاء مع أهله. في اليوم التالي وهو يتناول الغداء مع اقربائه رنّ هاتفه"أنت مُصاب"والصليب الأحمر في طريقه إليك" ".