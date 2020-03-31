مذكرات إدارية بالإقفال في هذه التواريخ

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اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب سلسلة مذكرات ادارية قضت بإقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ايام 10و13 و17 و20 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية والارثوذكسية .



في ما يلي نص المذكرات:

استناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية،

تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة في 10 نيسان 2020 وذلك بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الكاثوليكية.

تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 13 نيسان 2020 وذلك بمناسبة اثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية.



تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة في 17 نيسان 2020 وذلك بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الارثوذكسية

تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 20 نيسان 2020 وذلك بمناسبة اثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية.