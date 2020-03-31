بالتفاصيل .. المريض الذي تُوفي بالكورونا في المعونات

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كتب النائب سيمون ابي رميا على فايسبوك:

"‏انه زمن الكورونا ... مع أخباره الحزينة.

‏العاقورة الحبيبة تخسر وليد الهاشم.

‏لزوجته كاتي واولاده ، أهله وأخوته احرّ التعازي.

‏قضاء جبيل يلفّه الحزن مرة ثانية بسبب هذا الفيروس الخبيث...

‏رسالة وليد الهاشم وقبله جان خوري الى ابناء قضاء جبيل : خلّيكم بالبيت .."



وكانت قد أعلنت مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، وفاة أحد المرضى لديها المصاب بفيروس الكورونا وهو في العقد الخامس من العمر والذي كانت حالته حرجة في قسم العناية الفائقة حيث كان يعاني من أمراض مزمنة بالاضافة إلى فيروس الكورونا.