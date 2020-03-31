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تعميم لرئيس التفتيش المركزي بشأن توفير أجهزة لتعقيم المستندات والأموال

31
MARCH
2020
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أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج أوغست عطية تعميما طلب فيه توفير أجهزة لتعقيم المستندات والأموال للحد من تفشي فيروس كورونا، جاء فيه: "حيث أن قرار إعلان التعبئة العامة المتخذ في مجلس الوزراء والقاضي بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة قد استثنى بعضها تأمينا لإستمرارية المرافق العامة في حدود ما تقتضيه الضرورة، وحيث أن الدراسات التي تناولت هذا الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 خلصت، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، إلى إمكانية بقائه حيا على الأسطح لفترة تتراوح بين ساعات عدة إلى أيام عدة، ومن ضمنها المستندات والعملات النقدية الورقية، وفي إطار الجهود المبذولة في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا، وانطلاقا من حرصنا الدائم على تأمين سلامة الموظفين العموميين وعائلاتهم في مواجهة خطر انتقال الفيروس عبر المستندات المتبادلة بين الإدارات والأموال المستوفاة من قبل أمناء الصناديق، وحيث أنه باتت تتوافر وسائل تقنية حديثة تستخدم لتعقيم المستندات والأموال من شأنها رفع خطر العدوى الناجمة عن ملامستها وتداولها بين الأشخاص، فإننا، وإذ نثمن عاليا اندفاع الموظفين في تأدية واجباتهم رغم المخاطر الصحية والنفسية التي يتحملونها، نطلب إليكم، كل وفق طبيعة عمله، القيام بما يلي:


- توفير جهاز لتعقيم الأموال لدى أمناء الصناديق والأشخاص المكلفين بقبض الأموال.


- توفير جهاز لتعقيم المستندات في مكتب استلام البريد والمعاملات على أن يصار إلى تعقيمها مرة أخرى قبل إيداعها مرجعها".

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