living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف يتم دفن ضحايا كورونا في لبنان؟

31
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت وزارة الصحة، أمس الإثنين ، مُذكرة بشأن "الإرشادات الخاصة بتغليف ونقل الجثث البشرية المشتبهة أو المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد 2019"، أوضحت فيها أن الفيروس يعتمد على الخلايا الحية كي يعيش، "وبعد موت الإنسان ينتقل بالتعرّض لسوائل الجسم المعدية من خلال تناثر الرذاذ أثناء تجهيز الجثمان وغسله، ويبقى حياً لفترة قد تمتد لساعات (لا تتجاوز 48 ساعة حسب منظمة الصحة العالمية)". ولفتت المذكرة إلى أنه ليس هناك حاجة لإجراءات دفن استثنائية من ناحية عمق القبر، إلا أنه أثناء عملية تكفين الجثث وتجهيزها ونقلها وخلال مراسم الدفن والعزاء، يجب اتباع الخطوات الآتية:

 

في ما خص عملية التكفين: في حال كانت العملية لا تتطلب غسل الجثمان، يجب التنبه لعدم التعرض لسوائل المتوفى وحسن استعمال الواقيات أثناء التجهيز والتكفين، إضافة إلى استخدام الكمامة والقفازات مرة واحدة فقط والتخلص منها بشكل صحيح. أمّا إذا كانت العملية تتطلّب الغسل، فيجب قبل الاحتكاك بجسم المتوفى ارتداء معدات الوقاية الشخصية التي تتكون من رداء عازل يغطي كامل الجسم مع الذراعين، نظارات واقية (Eye Goggle) أو قناع للوجه (Face Shield)، كمامة (Mask N95) وقفازات. أمّا أثناء تجهيز الجثة ونقلها، فقد نصّت إرشادات "الصحة" على تغليف الجثة فوراً في كيس بلاستيكي عازل محكم الإغلاق، وتنظيف الأسطح والمعدّات بالماء والصابون لإزالة التلوث من بقايا الدم أو سوائل الجسم باستعمال فوط ذات الاستعمال الأحادي، إضافةً إلى "تعقيم الأسطح، الأدوات المستعملة، الأسطح الخارجية للأكياس التي توضع فيها الجثة بواسطة المواد المعقمة (الكلور مثلاً)" وتطهير المعدات المستخدمة، بما فيها سيارة النقل في حال الالتماس المباشر مع الجثة، فضلاً عن التخلص من النفايات بطريقة آمنة.

 

وأوصت المُذكرة بعدم لمس جثمان الميت أثناء مراسم الدفن والعزاء، وتجنب التجمعات قدر الإمكان والالتزام بعدم المصافحة والاحتضان والتقبيل، فضلاً عن اقتصار إجراءات العزاء على أعداد محدودة وترك مسافة بين الأشخاص (متر واحد على الأقل)، مع ضرورة استخدام كمامات ومطهر يدين.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout