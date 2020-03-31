عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 آذار 2020

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الأخبار: ثماني إصابات جديدة: لا تطمئنوا!

الحكومة استسلمت لصندوق النقد؟



المصارف تتشدّد في حجز الدولارات: الحق على «كورونا»!







نداء الوطن: التعيينات المالية... "محاصصة بحلّة جديدة"

"حرب رئاسية ثالثة"... ودياب يُدير "دينة الطرشا"!



اللواء: رؤساء الحكومات يسحبون الغطاء عن التعيينات .. وباسيل يجر البلد إلى أزمة!

إشتباك حول صرف الـ75 مليار يجمّد القرار.. والمصارف «تكورن الدولار والمطار»



البناء: أميركا تتخطّى الـ 150 ألف إصابة وإيطاليا الـ 100 ألف… ولبنان في المرتبة 70 / خطة إجلاء المغتربين تقرّ اليوم… والعلاقات الرئاسيّة… وصحة برّي بخير / التعيينات للأسبوع المقبل… ورؤساء الحكومات السابقين يشنّون حرب المصارف /

النهار: الاستهتار تكراراً... واليوم تحدي آلية العائدين

الجمهورية: يخافون الوباء ويلاقونه في الشارع



الديار: «التعبئة» تترنح وتنذر بعواقب وخيمة... «والزواريب» السياسية لا تهدد الحكومة

تحذيرات من «ذروة» تفشي وباء «كورونا» في نيسان ــ أيار وتوقعات بـ1600 مصاب ؟

المصارف تواصل «التمرد» وتوقف الدفع بالدولار وحلول لتخفيف اكتظاظ السجون



the daily star: BDL appointments on hold as opposition mounts

l'orient le jour: Dans les hôpitaux universitaires privés, branle-bas de combat contre le coronavirus