عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 آذار 2020

الأخبار: ثماني إصابات جديدة: لا تطمئنوا!
الحكومة استسلمت لصندوق النقد؟
المصارف تتشدّد في حجز الدولارات: الحق على «كورونا»!
نداء الوطن: التعيينات المالية... "محاصصة بحلّة جديدة"
"حرب رئاسية ثالثة"... ودياب يُدير "دينة الطرشا"!
اللواء: رؤساء الحكومات يسحبون الغطاء عن التعيينات .. وباسيل يجر البلد إلى أزمة!
إشتباك حول صرف الـ75 مليار يجمّد القرار.. والمصارف «تكورن الدولار والمطار»
البناء: أميركا تتخطّى الـ 150 ألف إصابة وإيطاليا الـ 100 ألف… ولبنان في المرتبة 70 / خطة إجلاء المغتربين تقرّ اليوم… والعلاقات الرئاسيّة… وصحة برّي بخير / التعيينات للأسبوع المقبل… ورؤساء الحكومات السابقين يشنّون حرب المصارف /
النهار: الاستهتار تكراراً... واليوم تحدي آلية العائدين
الجمهورية: يخافون الوباء ويلاقونه في الشارع
الديار: «التعبئة» تترنح وتنذر بعواقب وخيمة... «والزواريب» السياسية لا تهدد الحكومة
تحذيرات من «ذروة» تفشي وباء «كورونا» في نيسان ــ أيار وتوقعات بـ1600 مصاب ؟
المصارف تواصل «التمرد» وتوقف الدفع بالدولار وحلول لتخفيف اكتظاظ السجون
the daily star: BDL appointments on hold as opposition mounts
l'orient le jour: Dans les hôpitaux universitaires privés, branle-bas de combat contre le coronavirus