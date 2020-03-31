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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 31 آذار 2020

31
MARCH
2020
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نداء الوطن: خفايا


إثر إعلانها حالة التعبئة العامة بأقصى مندرجاتها، ستعمد الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى طلب التشدد أكثر في تنفيذ الاجراءات خصوصاً أن بعض المناطق أظهر اختراقات كثيرة.

 

لا تزال جهات رسمية تستفسر عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف سحب الرئيس نبيه بري مشروع "الكابيتال كونترول" من التداول الحكومي، خصوصاً أنه كان هو من وضعه على شكل قانون.

 

بعدما أعلن عن ثلاثة مليارات كمساعدات للأهالي، تبلغ رئيس بلدية طرابلس رياض يمق من محافظ الشمال أن وزارة الداخلية لم توافق على صرف المبلغ وأن هناك آلية لا بد أن تمر بوزارة الشؤون الاجتماعية.

 

 


اللواء: أسرار

همس
لم يُعرف ما إذا كان معاون سياسي التقى مرجعاً مسؤولاً أم تواصل معه بطريقة غير مباشرة في إطار نقل الرسائل مع مرجع آخر.


غمز
أعرب نواب في كتلة ذات حلف مزدوج، عن امتعاضهم من حملة استهدفت مرجعاً كبيراً.


لغز
تلقّى مرجع دعماً مباشراً من جهة حزبية نافذة، بعد هدوء حملة كادت تستهدفه.

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