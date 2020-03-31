المرشحون للتعيين على طاولة مجلس الوزراء ,, من هم؟

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بحسب معلومات «الأخبار»، فإن نقاشاً مفتوحاً بين دياب وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتشجيع من حزب الله للوصول إلى تعيينات مهنيّة>

وفي ما يأتي، أسماء المرشحين الأوفر حظاً للتعيين في المناصب المالية الشاغرة:

نواب حاكم مصرف لبنان:

وسيم منصوري نائباً أول، حصة حركة أمل،

فؤاد أبو الحسن نائباً ثانياً، سمّاه النائب طلال أرسلان،

سليم شاهين نائباً ثالثاً، سمّاه رئيس الحكومة،

ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، سمّاه حزب الطاشناق.

مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية - التيار الوطني الحر)

لجنة الرقابة على المصارف:

موفق اليافي رئيساً، (سمّاه رئيس الحكومة)

الأعضاء: كامل وزني (حصة حركة أمل)، جوزف حداد (حصة رئيس الجمهورية - التيار)، مروان مخايل (تقاطع بين رئيس الجمهورية والمصارف)، عادل دراق (تيار المردة)

هيئة الأسواق المالية:

واجب قانصو أو يسار الحركة (حصة حركة أمل)

ربيع كرباج

وليد قادري (رئيس الجمهورية - التيار الوطني الحر)