جريمة مروّعة بحق كلبين في المحيدثة!

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كثرت في الأيام الأخير الأحاديث عن ان الحيوانات الأليفة ناقلة لفيروس كورونا. ومع العلم ان العديد من البيطريين والاخصائيين بالحيوانات أكدوا ان الكلاب والقطط لا تنقل هذا الفيروس، لا تزال بعض البلديات او أشخاص على صعيد فردي يعمدون على وضع لحوم مسممة على أطراف الطرقات لتلتقطها هذه الحيوانات.

وجريمة اليوم كان ضحيتها كلبان في منطقة المحيدثة، بحيث عمد مجهولون على وضع سم "لانيت" بهدف قتل الحيوانات الأليفة المارة على الطريق.

ولكن لحسن الحظ، تم العثور على هذين الكلبين قبل فوات الأوان من قبل متطوعين عملا على اسعاف الكلبين حتى انقاذ حياتهما.