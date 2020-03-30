ما الجديد بقضية الافراج عن الأسير جورج عبدالله؟

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اعلنت الحملة الدولية للافراج عن الأسير جورج عبدالله في بيان اليوم ان "وزيرة العدل الفرنسية اعلنت انه سيتم الإفراج عن السجناء الذين اقتربوا من إنهاء مدة حكمهم، وان هذا الإجراء سوف يستثني السجناء المحتجزين بسبب أعمال إرهابية".



وذكرت الحملة الوزيرة الفرنسية أن "جورج عبد الله أنهى مدة محكوميته منذ عشرين عاما، وكان ينتظر توقيع وزير الداخلية السابق مانويل فالس قرار ترحيله إلى لبنان في مطلع العام 2013".



وحملت "السلطات الفرنسية مسؤولية تعرض عبد الله لمخاطر إصابته بفيروس الكورونا"، مناشدة السلطات اللبنانية، وهي تعمل على تأمين عودة اللبنانيين في الخارج إلى لبنان، القيام بمسؤولياتها والاهتمام بمصير مواطنها جورج عبد الله، وخصوصاً أنه بات على عتبة السبعين عاما".