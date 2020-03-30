هيئة بزبينا في التيار الوطني الحر تقوم بتعقيم محال بيع المنتوجات الغذائية والخضار والفاكهة

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إيمانا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا لجهة الوقوف الى جانب أهلنا في بلدة بزبينا، للتمكن من تخطي أزمة "فيروس كورونا" وبناء لتوجيهات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفي سياق خطة الطوارئ التي أطلقها التيار الوطني الحر لمواكبة هذه الأزمة.

باشرت هيئة بزبينا منذ اليوم بتنفيذ خطة تشمل تعقيم محال بيع المنتوجات الغذائية والخضار والفاكهة، وستقوم بهذا التعقيم دوريا كما تستكمل الخطة على الشكل الآتي:

ــ تم تأمين حوالي ٥٠ حصة غذائية من خلال تبرعات من رجال خير وسيتم توزيعها نهاية الأسبوع المقبل على العائلات الأكثر تضررا من أزمة كورونا بعد ان تم مسح وتكوين جميع المعلومات المطلوبة.

ـــ جهوزية فريق عمل لتأمين حاجات ومتطلبات الأهالي الذين لا يستطيعون او لايرغبون في الخروج من منازلهم.

ــ مد اليد لجميع فعاليات البلدة للمساعدة للخروج من هذه الأزمة.

تتوجه هيئة بزبينا بالشكر لجميع المتبرعين والمتطوعين.

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