حزب الله: نقف بجانب الفلسطينيين وندين عمليات التوسع الصهيونية

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أكد "حزب الله" في بيان، "وقوفه الدائم بجانب الشعب الفلسطيني الصامد وفصائله المقاومة، وذلك بمناسبة يوم الأرض، الذي هو يوم الصمود والمقاومة والتمسك بالثوابت، وعلى رأسها تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر".



وأشاد ب"التحركات والمواقف الفلسطينية المشرفة التي شهدتها فلسطين المحتلة ومختلف مناطق الشتات، والتي أكدت تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقه في تحرير كل شبر منها"، وقال: "مهما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وحشية، فإنها لن تفت من عضد الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة المصممة اليوم أكثر من أي وقت مضى على مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة".



وإذ دان "حزب الله" ب"شدة عمليات التوسع الصهيونية وقضم المزيد من الأراضي التي يمارسها كيان العدو، مستفيدا من التغطية الأميركية بما سمي صفقة القرن المشؤومة وتآمر بعض الأنظمة العربية"، شدد على أن "لا شرعية للمحتل، وأن الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة سيواصلان درب الجهاد والكفاح حتى إنجاز التحرير ونيل الحرية والاستقلال مهما طال الزمن، والأمل بالله، إن نصر الله قريب".