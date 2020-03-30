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بعد التقاته فيروس كورونا... دعوة قضائية بحقه!

30
MARCH
2020
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لم يلتزم الشاب العكاري (ي.ف) بالتوجيهات التي طلبت منه من قبل الجهات الصحية والطبية التي عاينته، لجهة تعهد التزامه بالحجر المنزلي الوقائي لحين اجراء الفحوصات المخبرية ثانية للتثبت من اصابته بفايروس Covid 19.

وقد خرق (ي.ف) تعهده وخالط العديد من اقربائه والانسباء في بلدته وفي مناطق أخرى ليتبين بنتيجة الفحوصات التي خضع لها اثر توقيفه من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بأنه مصاب بفيروس الكورونا المستجد وقد تسبب بنقل العدوى لاكثر من شخص، الامر الذي اثار حالا من القلق في بلدته ولدى كل الذين خالطهم، ولم تلتزم البلدية المعنية لجهة مراقبته والزامه الحجر المنزلي كما هو مفترض.

وقرر محافظ عكار عماد اللبكي الادعاء على الشاب (ي.ف) بموجب المادة 604 من قانون العقوبات الواردة التي تنص على ان: "من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من امراض الانسان، عوقب بالحبس حتى 6 أشهر. واذا اقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالامر من دون ان يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة".

كما قرر اللبكي "تحويل رئيس البلدية المعني الى الهيئة العليا للتأديب وعلى وزارة الداخلية، والمراجع القضائية المختصة، "بسبب استلشاقه وعدم قيامه بالمهام المنوطة به وفق القانون".

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