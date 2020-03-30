الهيئة السياسية للتيار: لضرورة اجراء التعيينات وفق معايير الكفاءة والمعرفة ونظافة الكف والانتاجية

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عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر اجتماعاً الكترونياً برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وعرضت لملفات الساعة، وحددت موقفها من هذه المواضيع.

اولا: فيروس كورونا

يعتبر التيار في ظل هذه الأزمة أن المساهمة مطلوبة من الجميع، وهي أقل الواجب، وأن التضامن الاجتماعي هو ما يدل على رقي المجتمع ومسؤولية ابنائه. ويشدّ التيار على يد كل من يضحي، من الجسم الطبي والتمريضي والعسكري، وصولاً الى المبادرات الانسانية الفردية والحزبية التي يقوم بها ابناء المجتمع.

وتوقّف التيار عند الحركة التي يقوم بها في كل المناطق من خلال نوابه وفريق الاستجابة الذي أنشأه، لتفعيل امكانات المستشفيات وحضورها، وحملات التعقيم التي يقوم بها، والضغط لتأمين أكبر قدر ممكن من المساعدات المطلوبة للعائلات المحتاجة والتي بات وضعها أكثر دقّة في ضوء أزمة الكورونا والأزمة المالية والإقتصادية.

وقرر التيار في المرحلة المقبلة متابعة المسألة الغذائية والفحوصات التي يجب تفعيلها وجعلها أكثر تنظيماً في كل المناطق. كما سيتابع التيار عمله من خلال نوابه وهيئاته المحلية، بالتناغم والتنسيق مع السلطات المحلية المتمثلة بالبلديات، والسلطة المركزية المتمثّلة بالوزارات المعنية والهيئة العليا للإغاثة.

ثانياً: الصيعد الاقتصادي والمالي

توقف التيار عند مسألة الخطة التي لا تزال مطلوبة للمعالجة، معتبراً أنه من دون خطة اقتصادية مالية انقاذية، نكون في وضع الانهيار، ولم نبدأ بالصعود الى حافة المعالجة المطلوبة.

وسيكثف التيار مطالبته بانجاز الخطة ومنافشة تفاصيلها لتكون بين حدّين، الاول ايجاد السيولة الكافية لتعويم الإقتصاد من خلال المصادر الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الأجنبية والحكومات، والثاني الحفاظ على المودعين وحقوقهم إن من خلال التدقيق بطرح الكابيتال كونترول او أي افكار وتشريعات اخرى تقدّمها الحكومة والأطراف الأخرى. وسيكون للتيار مبادرات عملية في هذا المجال يقوم بها في وقت قريب.

ثالثا: ملف التعيينات

يؤكد التيار موقفه من ضرورة اجراء التعيينات وفق معايير الكفاءة والمعرفة ونظافة الكف والانتاجية. ويشدد على أن هذا الموقف ثابت بالرغم من كل الكلام السياسي الذي يصدر بين الحين والآخر، لابقاء الوضع على ما كان عليه بالسياسات المتبعة وبالأشخاص انفسهم الذين ينفذون هذه السياسات نفسها، فيما التيار ينشد التغيير بالسياسات والأشخاص.