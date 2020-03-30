living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الهيئة السياسية للتيار: لضرورة اجراء التعيينات وفق معايير الكفاءة والمعرفة ونظافة الكف والانتاجية

30
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر اجتماعاً الكترونياً برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وعرضت لملفات الساعة، وحددت موقفها من هذه المواضيع.

اولا: فيروس كورونا
يعتبر التيار في ظل هذه الأزمة أن المساهمة مطلوبة من الجميع، وهي أقل الواجب، وأن التضامن الاجتماعي هو ما يدل على رقي المجتمع ومسؤولية ابنائه. ويشدّ التيار على يد كل من يضحي، من الجسم الطبي والتمريضي والعسكري، وصولاً الى المبادرات الانسانية الفردية والحزبية التي يقوم بها ابناء المجتمع.
وتوقّف التيار عند الحركة التي يقوم بها في كل المناطق من خلال نوابه وفريق الاستجابة الذي أنشأه، لتفعيل امكانات المستشفيات وحضورها، وحملات التعقيم التي يقوم بها، والضغط لتأمين أكبر قدر ممكن من المساعدات المطلوبة للعائلات المحتاجة والتي بات وضعها أكثر دقّة في ضوء أزمة الكورونا والأزمة المالية والإقتصادية.
وقرر التيار في المرحلة المقبلة متابعة المسألة الغذائية والفحوصات التي يجب تفعيلها وجعلها أكثر تنظيماً في كل المناطق. كما سيتابع التيار عمله من خلال نوابه وهيئاته المحلية، بالتناغم والتنسيق مع السلطات المحلية المتمثلة بالبلديات، والسلطة المركزية المتمثّلة بالوزارات المعنية والهيئة العليا للإغاثة.

ثانياً: الصيعد الاقتصادي والمالي
توقف التيار عند مسألة الخطة التي لا تزال مطلوبة للمعالجة، معتبراً أنه من دون خطة اقتصادية مالية انقاذية، نكون في وضع الانهيار، ولم نبدأ بالصعود الى حافة المعالجة المطلوبة.
وسيكثف التيار مطالبته بانجاز الخطة ومنافشة تفاصيلها لتكون بين حدّين، الاول ايجاد السيولة الكافية لتعويم الإقتصاد من خلال المصادر الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الأجنبية والحكومات، والثاني الحفاظ على المودعين وحقوقهم إن من خلال التدقيق بطرح الكابيتال كونترول او أي افكار وتشريعات اخرى تقدّمها الحكومة والأطراف الأخرى. وسيكون للتيار مبادرات عملية في هذا المجال يقوم بها في وقت قريب.

ثالثا: ملف التعيينات
يؤكد التيار موقفه من ضرورة اجراء التعيينات وفق معايير الكفاءة والمعرفة ونظافة الكف والانتاجية. ويشدد على أن هذا الموقف ثابت بالرغم من كل الكلام السياسي الذي يصدر بين الحين والآخر، لابقاء الوضع على ما كان عليه بالسياسات المتبعة وبالأشخاص انفسهم الذين ينفذون هذه السياسات نفسها، فيما التيار ينشد التغيير بالسياسات والأشخاص.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout