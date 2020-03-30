صندوق النقد الدولي: الركود العميق في أوروبا بات أمرا مسلما به بسبب العواقب الاقتصادية الخطيرة للوباء

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اعلن صندوق النقد الدولي اليوم، انه "بات من المسلم به أن تشهد القارة الأوروبية ركودا عميقا في عام 2020 بسبب العواقب الاقتصادية الخطيرة لجائحة كورونا المستجد".

وقال مدير صندوق النقد الدولي في أوروبا بول تومسن في مدونة على الإنترنت: "في الاقتصادات الأوروبية الكبرى، تمثل الخدمات غير الأساسية التي أغلقت بقرار حكومي نحو ثلث الإنتاج".

أضاف: "ان كل شهر تبقى فيه هذه القطاعات مغلقة يعني انخفاضا بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي السنوي"، مشددا على "الضراوة المذهلة التي ضرب بها فيروس كوفيد-19 أوروبا".

وفي ما يتعلق بمنطقة اليورو على وجه الخصوص، يعتقد تومسن أنه "يجب عدم الاستهانة بتصميم قادتها على القيام بما هو ضروري لتحقيق استقرار اليورو"، في الوقت الذي يوجَه فيه الانتقاد إلى عجز الأوروبيين عن التضامن في مواجهة الأزمة.

وقال: "إن التدخل الواسع النطاق للبنك المركزي الأوروبي مهم بشكل خاص، وكذلك فإن الدعوة التي أطلقها القادة الأوروبيون لآلية الاستقرار الأوروبية تكمل الجهود الوطنية لدعم الموازنة، وهذا سيتيح ضمان أن الدول التي لديها دين عام مرتفع، مثل إيطاليا وهي أكثر المتضررين أوروبيا من الوباء، لديها الهامش المالي الذي تحتاج اليه للرد بقوة على الأزمة".