قوى الامن حذرت من رابط الكتروني وهمي.. ما هو؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "يتلقى عدد من المواطنين عبر تطبيق "واتساب" رسالة نصية وهمية، مفادها، بأنهم يمكنهم من خلال الولوج الى رابط معين (Link) التسجيل في برنامج للأمم المتحدة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) بغية الحصول على مساعدات مالية بقيمة 1000 $ شهريا للمحتاجين.

إن الرابط المذكور في الرسالة لا يعود إلى اليونسكو، ويهدف إلى سحب المعلومات من جهاز الضحية، تمهيدا لاستخدامها لاحقا في أعمال احتيالية.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام، التنبه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن ومؤكد المصدر، كي لا يكونوا عرضة لعميات احتيالية، كما تدعوهم عند تلقي أي رسالة نصية او بريد الكتروني باسم جهات او منظمات او مؤسسات وغيرها توهم بالربح المادي، الى عدم التسرع ومراجعة الموقع الرسمي المعني بغية التأكد من صحة المعلومات".